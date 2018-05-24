​Памятный знак пограничникам открыт в Минске

В преддверии 100-летия пограничной службы в Минске открыли памятный знак.



Стелла из гранита, стилизованная под пограничный столб, установлена на бульваре Толбухина недалеко от здания Комитета и братской могилы воинов-пограничников, погибших при освобождении Минска. На одной из сторон изображен герб бывшего СССР, с другой стороны – герб современной Беларуси. Это символизирует преемственность поколений.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Свой день пограничники отмечают 28 мая. Но в Минске не было места, где можно возложить цветы. Поэтому памятник станет не просто народным, а всебелорусским».

100-летие службы пограничники отметят с размахом. По всей протяженности границы пройдёт эстафета. Её участники посетят все заставы.