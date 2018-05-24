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Жители Пакистана страдают из-за аномальной жары
Смертельная жара пришла в Пакистан. От экстремально высоких температур в Карачи погибли 65 жителей.
Воздух в регионе раскалился до 44°C. Тепловая волна совпала с перебоями в подаче электричества и Рамаданом, когда мусульмане не пьют и не едят в дневное время. Число жертв может ещё возрасти: по прогнозам синоптиков, снижения температуры не ожидается.
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Смертельная жара пришла в Пакистан. От экстремально высоких температур в Карачи погибли 65 жителей.
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