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На месте найденного неизвестного захоронения в Несвиже продолжаются поисковые работы. Найден лично-опознавательный медальон военнослужащего

25.05.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Как мы сообщали в «НН», с начала мая в Несвиже в месте захоронения, обнаруженного во время земляных работ, которые проводила одна из организаций района, задействована группа военнослужащих  специализированного поискового  батальона войсковой части Беларуси. Сегодня районная газета продолжает эту трагическую тему.

На месте найденного неизвестного захоронения в Несвиже продолжаются поисковые работы. Найден лично-опознавательный медальон военнослужащего

На месте найденного неизвестного захоронения в Несвиже продолжаются поисковые работы. Найден лично-опознавательный медальон военнослужащего

 

Так называемый «котлован смерти» с каждым днем  расширяется, открывая немые свидетельства трагедии ушедших лет. Поисковые работы ведутся на глубине трех и более метров. «Котлован» представляет собой овалообразную форму. Если ранее ширина захоронения была 12-метровой, то на сегодняшний день определено, что эта территория  достигает 25 метров в ширину. Длина — 55 и более метров.  Обнаружены останки 311 человек. Среди них есть дети от двух до пяти лет. На одном из фотоснимков мы видим маленькие сандалики. Размер их определяется в соотношении с коробком рядом, высота которого 8 сантиметров.

На месте найденного неизвестного захоронения в Несвиже продолжаются поисковые работы. Найден лично-опознавательный медальон военнослужащего

Тела малышей  расположены рядом с  мамами. О том, что останки женские, свидетельствуют остатки обуви (туфли, сапоги с заклепками).

Также в братской могиле во  время поисковых работ  обнаружены останки тел 19  военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии. Об этом свидетельствуют остатки  снаряжения, обмундирования, обуви.

Среди находок — и пули, которыми были прострелены головы и тела людей (например, пули 7,92 мм от немецкой винтовки К-98). О том, насколько хладнокровной и безжалостной была расправа над мирными жителями и военными, свидетельствуют зияющие в черепах отверстия  от пуль.


На месте найденного неизвестного захоронения в Несвиже продолжаются поисковые работы. Найден лично-опознавательный медальон военнослужащего

Среди найденных вещей — оправы очков, пластмассовые и металлические пуговицы, остатки обуви и фрагменты одежды, гребешки и расчески, часы. В братскую могилу вместе с людьми каратели сбрасывали и бытовой мусор из казармы.

По всей вероятности, захоронение военного времени: 1941 — 1942 годов. Судя по остаткам обуви, это весна или осень…

Военнослужащие, задействованные на поисковых работах, постоянно поддерживают связь с рай-военкоматом. Возможно, по дальнейшим поискам получится узнать что-либо о погибших. А пока к истории  Несвижа  добавляется очередная страница военных лет.

«НН» будут отслеживать  продолжение раскопок.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

P.S. Вчера, когда материал готовился к печати, нам сообщили, что найден лично-опознавательный медальон военно-служащего, который будет направлен на экспертизу для установления личности погибшего.

 


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Как мы сообщали в «НН», с начала мая в Несвиже в месте захоронения, обнаруженного во время земляных работ, которые проводила
 
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