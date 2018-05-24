В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшего гендиректора Банковского процессингового центра снова судят в Минске Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 УК. По новому эпизоду взяточничества Геннадий Зубарев признает свою вину в полном объеме. Сейчас он...

Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 УК. По новому эпизоду взяточничества Геннадий Зубарев признает свою вину в полном объеме.Сейчас он отбывает наказание в колонии усиленного режима за коррупционные преступления. В 2011-2016 годах Зубарев получил от представителя латвийской компании взятку на общую сумму более 2 млн 262 тысяч евро за заключение договоров по приобретению лицензий и прав на использование программного обеспечения.Деньги получались не только в Беларуси, но и на территории России, Литвы, Латвии, Украины, Австрии и Польши. Также бывшего гендиректора обвинили в хищении средств на общую сумму более 414 тысяч рублей. Другой случай относится к периоду 2011-2012 годов. Тогда он получил более 265 тысяч долларов за заключение договоров с зарубежными компаниями на приобретение банкоматов, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию.