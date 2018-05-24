В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело о гибели в ДТП семьи на территории Петриковского района направлено в суд Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено 56-летнему водителю Калинковичского молочного комбината. По материалам расследования,...

Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено 56-летнему водителю Калинковичского молочного комбината.По материалам расследования, страшная авария произошла утром 20 ноября недалеко от деревни Комаровичи. Молоковоз МАЗ под управлением обвиняемого на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Opel Vectra.56-летний водитель иномарки и ехавшие с ним 30-летняя жена с 3-летним сыном скончались на месте от полученных травм. Чтобы их извлечь из покореженного автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Погибшая семья проживала в деревне Фастовичи. В то утро родители везли малыша в детский сад.Водитель Калинковичского молочного комбината обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек. Он находится под стражей. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд Петриковского района.