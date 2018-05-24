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Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу в России
25.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
"Гимн" чемпионата мира, который исполняют Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи, опубликован на youtube-канале Ники Джема. Композицию Live It Up, что можно перевести как "Жить по полной", спродюсировал американский диджей и композитор Томас Уэсли Пентц, более известный под псевдонимом Diplo.
Официальная премьера клипа на песню состоится 7 июня. Живое исполнение композиции можно будет увидеть 15 июля на московском стадионе "Лужники", где артисты споют ее перед началом финального матча чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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"Гимн" чемпионата мира, который исполняют Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи, опубликован на youtube-канале Ники Джема. Композицию Live It Up, что можно перевести...
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