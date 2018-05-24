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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шварценеггер после операции на открытом сердце уже ведет активный образ жизни и готовится к "Терминатору-6" ФОТО: твиттер ...

29 марта Шварценеггера доставили в госпиталь Cedars-Sinai для замены клапана катетера. Во время процедуры возникли сложности, и медики приняли решение провести экстренную операцию на открытом сердце.Операция никак не отразились на планах по созданию шестой части "Терминатора", права на которого в 2018 году снова возвращаются к Джеймсу Кэмерону. Начало съемок очередной части франшизы с участием Шварценеггера запланировано на конец 2018 года, а выход на экраны - летом 2019 года.