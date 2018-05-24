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УЕФА разрешил Киеву убрать баннеры Газпрома с улиц города перед финалом Лиги чемпионов

25.05.2018 13:59 — Разное | Tut.by  
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Европейский футбольный союз (УЕФА) поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российской компании Газпром при организационных мероприятиях субботнего финала Лиги чемпионов, сообщает sportarena.com.


Фото: Фейсбук Андрея Мирошниченко

Официальный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов в Киеве Андрей Мирошниченко сообщил о договоренности с УЕФА по отказу от использования символики Газпрома при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов.

Изначально городские власти Киева утверждали, что Газпром не будет представлен на улицах города во время финала Лиги чемпионов, однако позже символика официального спонсора УЕФА все-таки появились на специальных баннерах.


Фото: facebook.com/lesia.leschenko

— Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание, — написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.

Финал Лиги чемпионов-2018 «Реал» — «Ливерпуль» состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве 26 мая и начнется в 21.45 по минскому времени.

 
 
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УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российской компании Газпром при мероприятиях финала Лиги чемпионов.
 
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