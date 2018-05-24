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В Витебске нетрезвый мужчина ударил ножом подростка в трамвае

25.05.2018 14:28 — Разное | ОНТ  
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В витебском трамвае нетрезвый мужчина ранил ножом подростка, сообщили в УСК по Витебской области.

Инцидент произошёл вечером 4 мая в трамвае, который следовал по маршруту №7. Пьяный злоумышленник беспричинно схватил 16-летнего юношу за волосы, после чего достал нож и ранил подростка в левое предплечье.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса Беларуси. К мужчине применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Свидетелей инцидента просят обратиться по телефонам: 8(0212) 46-21-97 (Витебский ГОСК), +37533 399-80-44 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области, круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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В витебском трамвае нетрезвый мужчина ранил ножом подростка, сообщили в УСК по Витебской области.
 
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