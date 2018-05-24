​Три белорусские теннисистки поборются за победу на Открытом чемпионате Франции

На Открытом чемпионате Франции по теннису прошла жеребьёвка основной сетки. В женском турнире за один из самых престижных трофеев поборются три белорусские теннисистки.



Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 82-ю строчку мирового рейтинга, свой первый матч проведёт против чешки Катерины Синяковой (57-я ракетка мира). Арину Соболенко (48-й номер) на старте ожидает встреча с голландкой Кики Бертенс (соперница – 18-я в мировом рейтинге). 52-я ракетка – Александра Саснович сыграет с чешкой Денизой Аллертовой из второй сотни. В случае успеха в первом круге, Арина Соболенко и Александра Саснович встретятся между собой во втором раунде. В мужском одиночном турнире единственным представителем Беларуси станет Илья Ивашко, который успешно прошёл квалификацию.