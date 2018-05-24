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Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся провести в стране военный переворот, сообщают СМИ.
По мнению главs государства, Вашингтон хочет «покончить с Боливарианской революцией». Однако Мадуро уверен, что у его солдат хватит сил, чтобы противостоять любым внешним и внутренним врагам.
Напомним, 20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Мадуро был избран на новый срок. Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввёл новые санкции против Каракаса.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся провести в стране военный переворот, сообщают СМИ.
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