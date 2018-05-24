Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся провести в стране военный переворот, сообщают СМИ.

По мнению главs государства, Вашингтон хочет «покончить с Боливарианской революцией». Однако Мадуро уверен, что у его солдат хватит сил, чтобы противостоять любым внешним и внутренним врагам.

Напомним, 20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Мадуро был избран на новый срок. Президент США Дональд Трамп после оглашения результатов голосования ввёл новые санкции против Каракаса.