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Много лет за плечами

25.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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В деревне Беляевка проживает 199 человек. Одна из ее старожилов – Мария Васильевна Атрощенко.
Много лет за плечами
О судьбе этой женщины можно было бы написать длинную повесть, ведь ее жизнь пролегла через военное лихолетье, голод, период восстановления разрушенного и стертого с лица земли. Родилась она в семье колхозника и уже с ранних лет приобщилась к труду. Мать одна воспитывала двоих детей. Когда началась война, в деревню пришли немцы, обустроили здесь комендатуру. Было страшно показаться на улице, смерть витала практически над головой. Старший брат Василий ушел в лес, чтобы не быть угнанным в Германию или не попасть под дуло фашистского автомата. Украдкой 13-летняя Маша носила ему скупые крохи черного хлеба, замешанного на траве, огурец да крынку молока. Совсем обессилев, Василий решил вернуться в деревню и укрыться в стенах дома. Его тут же схватили и отправили в концентрационный лагерь в Гомель. Пять раз девочка ходила в областной центр пешком, преодолевая десятки километров, чтобы только увидеть брата. А затем его увезли дальше по этапу и больше о нем никто ничего не слышал. Мать и дочь выплакали немало слез по канувшему в бездну гитлеровской машины порабощения родному человеку. Но жизнь продолжалась, пришла победа, и девочка-подросток записалась в военно-восстановительный отряд. Здесь за 300 граммов хлеба вместе с другими добровольцами возводила мосты, строила дороги, грузила баржи, таская тяжелые сырые бревна. Уже в колхозе «Пралетарскі шлях» была и пахарем, и плотником, и косцом. Много лет труда отдала совхозу «Беляевский», работая в полеводстве, на сложных участках сельскохозяйственной деятельности, за что награждена медалью «Ветеран труда». Перед выходом на заслуженный отдых пять лет трудилась в приемном пункте КБО. В браке с мужем родила четверых детей, имеет внуков.
– Жизнь хоть и была тяжелой, но люди не отчаивались, честно зарабатывали на кусок хлеба, – рассказывает женщина. – А какие ладили вечеринки! Я была на гулянье первой, озорной и заводной. Да и работы никакой не боялась. Даже сама печку в доме сложила. Но вот уже 22 года как вдова. К тому же болят суставы, без опоры не могу передвигаться. Это хорошо, что меня досматривает сын Миша. Что б я делала без него…
В огне военного пожара сгорели документы, подтверждающие дату рождения пенсионерки. Но Мария Васильевна говорит, что появилась на свет в конце февраля. И хотя, согласно паспортным данным, 90-летний юбилей будет встречать 1 июля, по сути уже перешагнула десятый десяток. Так постепенно, не спеша, год за годом, от весны до весны длится ее путь. А там глядишь и до 100 недалеко.

 
Теги: Гомель
 
 
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В деревне Беляевка проживает 199 человек. Одна из ее старожилов – Мария Васильевна Атрощенко. О судьбе этой женщины можно было бы написать длинную повесть, ведь ее...
 
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