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Его душа – в архитектуре города
25.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
На днях друзья и родные оплакивали кончину дорогого и близкого им человека – этот бренный мир навсегда покинул уроженец Украины Иван Васильевич Демура.
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На днях друзья и родные оплакивали кончину дорогого и близкого им человека – этот бренный мир навсегда покинул уроженец Украины Иван Васильевич Демура. На...
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