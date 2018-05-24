Его душа – в архитектуре города

На днях друзья и родные оплакивали кончину дорогого и близкого им человека – этот бренный мир навсегда покинул уроженец Украины Иван Васильевич Демура.



На Чечерщину Иван Васильевич приехал после окончания Львовского строительного техникума по распределению летом 1974-го на должность инженера-инспектора горархстройконтроля. Менее чем через год, в возрасте 22-х лет его назначили архитектором района. Впоследствии Демура заочно окончил БИИЖТ, подкрепив врожденный талант теоретическими знаниями. Это при нем разрушались старые постройки и возводились соответствующие современным требованиям и дизайну здания. Это под его руководством проходил процесс реставрации ратуши, зала заседаний райисполкома. Это он согласовывал корректировку генплана по строительству центра города и у чечерян появился свой кинотеатр. Мнение архитектора, который умел отстоять собственную точку зрения, обладал упорством и твердостью характера, ценили в высших кругах. И в 1987 году его цепкий ум и способности понадобились в областном центре, где он трудился все в том же качестве в райисполкоме Железнодорожного района, затем в объединении «Гомельреставрация». Работал начальником института «Белспецпроектреставрация», директором Гомельархпроекта, в облисполкоме и ОКУП «Гомельгражданпроект». Член союза архитекторов занимался реконструкцией памятников и зданий, проектированием колокольни в соборе Святых Петра и Павла, обустройством других церквей, за что удостоен высокой награды – медали Святителя Кирилла Туровского. По сути же он был очень общительным, всегда в хорошем расположении духа. Любил рисовать, даже писал стихи. И обожал Чечерск, как рассказала его супруга Галина Ивановна. У Ивана Васильевича остались двое детей и пятеро внуков. Один из сыновей – Тарас – продолжает дело отца, работая над архитектурой столицы нашей Родины и делая дома и улицы Минска еще привлекательнее.

Прогуливаясь по Чечерску, не забывайте, что где-то здесь, в этих кирпичных стенах и башнях старой ратуши, заложена и живет душа человека, созидавшего и творившего ради красоты, удобства и уютной жизни.

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Его душа – в архитектуре города На днях друзья и родные оплакивали кончину дорогого и близкого им человека – этот бренный мир навсегда покинул уроженец Украины Иван Васильевич Демура. На...