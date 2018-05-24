Ребёнок выпал из окна третьего этажа в Гродно

24 мая четырёхлетний мальчик выпал из окна многоэтажного жилого дома.

Трагедия произошла, когда жительница Гродно вместе с мальчиком находилась в гостях на улице Домбровской. Пока взрослые общались и употребляли спиртное, дети бегали по квартире и играли. Через некоторое время взрослые заметили, что мальчик пропал из виду. Ребёнка начали искать. Оказалось, что он открыл створки окна и выпал. Мальчик упал на цемент, получил тяжёлые травмы головы и брюшной полости. Малыш доставлен в реанимацию. Содержание алкоголя в крови его матери составило 2,6 промилле.

Фото: Следственный комитет