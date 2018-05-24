Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.
Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 20 июня по электронному адресу mogomc@tut.by. К заявке обязательно прилагается фотография костюмов участников.
Номинации: «Лучший женский купальский костюм»; «Лучший мужской купальский костюм».
В каждой номинации определяется победитель, который награждается Дипломом и ценным подарком.
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7 июля в рамках республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») проводится конкурс купальского костюма «Купалиш и Купалинка»
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 20 июня по электронному адресу