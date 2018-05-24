Форвард минского «Динамо» Антон Сарока продлил контракт, который заканчивался в конце года. Новое соглашение рассчитано до конца 2019 года.



Антон Сарока. Фото: dinamo-minsk.by

Тем не менее, Сарока может покинуть «Динамо» уже летом в случае интереса зарубежного клуба. В контракте прописаны отступные на такой случай.

Напомним, Сарока пропустил несколько матчей чемпионата Беларуси. Сообщалось , что это связано с конфликтом относительно нового контракта. Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко ранее говорил о том, что к форварду были претензии в игровом плане.

Последние два матча против «Луча» (3:1) и БАТЭ (0:1) Сарока провел целиком и забил в них один гол.

С 12 голами в 30 матчах Сарока стал лучшим снайпером минского «Динамо» в прошлом чемпионате Беларуси.

В квалификации ЧМ-2018 в составе сборной Беларуси Антон Сарока сыграл в 4 матчах и забил мяч в ворота команды Франции на «Стад де Франс».