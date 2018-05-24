|
Сбежавшая из зоопарка косуля гуляла по улицам Гродно (ВИДЕО)
Сбежавшая из вольера в Гродненском зоопарке косуля прогулялась по центру Гродно. Информацию и видео об этом опубликовала газета
Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка: «Охрана, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоординировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Её удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок: все бреши ликвидированы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбежавшая из вольера в Гродненском зоопарке косуля прогулялась по центру Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)