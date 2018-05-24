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Сбежавшая из зоопарка косуля гуляла по улицам Гродно (ВИДЕО)

25.05.2018 15:09 — Разное | ОНТ  
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Сбежавшая из вольера в Гродненском зоопарке косуля прогулялась по центру Гродно. Информацию и видео об этом опубликовала газета «Гродзенская праўда».

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка: «Охрана, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоординировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Её удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок: все бреши ликвидированы».
 
Теги: Гродно
 
 
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Сбежавшая из вольера в Гродненском зоопарке косуля прогулялась по центру Гродно.
 
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