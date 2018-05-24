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Японский "прикол": из электрического хэтчбека Nissan Leaf сделали кабриолет

25.05.2018 14:57 — Разное | Tut.by  
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1 апреля уже давно позади, но разработчиков Nissan это нисколько не смутило — электрокар Leaf второго поколения они решили конвертировать в необычный кабриолет!


Впрочем, это всего лишь шоу-кар, представленный на специальном мероприятии в Токио по случаю знакового для Nissan события — продажи стотысячного экземпляра Leaf в Японии спустя восемь лет после рыночного дебюта модели у себя на родине. Видно, что инженеры здорово «порезвились» с кузовом, срезав крышу, аккуратно заварив задние двери и превратив заурядный с виду Leaf в некое подобие тарги.


О том, как разработчики компенсировали снижение жесткости открытого кузова, не сообщается — каких-либо подробностей о Leaf Open Car компания не приводит. Известно, что концепт располагает системой полуавтономного вождения и прочими «фишками», знакомыми по стандартному Leaf. Силовой агрегат кабриолета, по всей видимости, такой же, как и у исходника — 150-сильный электродвигатель с блоком батарей емкостью 40 кВтч, обеспечивающих запас хода до 378 км (цикл NEDC).

 
 
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Пожалуй, после Tesla Roadster это второй открытый электромобиль. Японские инженеры срезали крышу Nissan Leaf, превратив хэтчбек в ярки шоу-стоппер.
 
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