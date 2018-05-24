



«Минскводоканал» проводит эксперимент по внедрению дистанционного съема показаний приборов учета расхода воды. Об этом сообщил директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин, передает БЕЛТА.

Речь идет о дистанционной фиксации использованных кубометров. В последний день месяца умный аппарат снимает показания и передает их в общую базу. "С нашей точки зрения, внедрение дистанционного съема показаний групповых приборов учета позволит уйти от большого количества аналитических работ. Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32 разработанных ими прибора группового учета, на которых отработаем технологию передачи данных. Начинаем их монтировать. Если все получится, продолжим развивать это направление", - сказал Олег Аврутин.

В Минске уже работает пилотный проект в четырех жилых домах. Так, Минск может стать первым городом в мире с подобной технологией.