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Милиция ищет двух пропавших минских школьников

25.05.2018 15:08 — Разное | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ищет двух пропавших школьников в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Партизанское РУВД разыскивает без вести пропавшего Александра Артимовича - ученика 8-го класса СШ №183. Утром 22 мая он ушел в школу и не вернулся. На вид ему 16 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы. Был одет в светло-серую байку с капюшоном, спортивные брюки светло-серого цвета, черные кроссовки с зелеными вставками по бокам. При себе имел школьный рюкзак черного цвета с лямками бирюзового цвета.

Ученик 6-го класса средней школы №76 - 12-летний Дмитрий Кореневский - разыскивается Первомайским РУВД. Мальчик 24 мая около 15.00 ушел из школы в неизвестном направлении. Сейчас о его местонахождении ничего не известно. На вид 12-13 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в черную майку, черную байку с надписью желтыми буквами, серые кроссовки с белой подошвой. На указательном пальце правой руки нет первой фаланги, на указательном пальце левой руки - шрам от пересадки кожи. Ранее мальчик уже уходил из дома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ищет двух пропавших школьников в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. Партизанское РУВД разыскивает без вести...
 
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