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В Витебске пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае

25.05.2018 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае
Следственный комитет РБ

49-летний пьяный житель областного центра 4 мая вечером ехал в трамвае. Возле дома №62 по улице М. Горького мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений, ранил ножом 16-летнего парня  в область левого предплечья, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА

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Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили экспертные исследования. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи также обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями данного происшествия, сообщить об этом по телефонам:

  •  8(0212) 46-21-97 (Витебский ГОСК),
  • +37533 399-80-44 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области, круглосуточно).
 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 339 УК РБ (особо злостное хулиганство).
 
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