В Витебске пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае

49-летний пьяный житель областного центра 4 мая вечером ехал в трамвае. Возле дома №62 по улице М. Горького мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений, ранил ножом 16-летнего парня в область левого предплечья, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА.

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Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили экспертные исследования. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи также обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями данного происшествия, сообщить об этом по телефонам: