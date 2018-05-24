В Витебске пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае

49-летний пьяный житель областного центра 4 мая вечером ехал в трамвае. Возле дома №62 по улице М. Горького мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений, ранил ножом 16-летнего парня в область левого предплечья, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили экспертные исследования. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Следователи также обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями данного происшествия, сообщить об этом по телефонам:
- 8(0212) 46-21-97 (Витебский ГОСК),
- +37533 399-80-44 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области, круглосуточно).