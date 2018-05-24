Банки смогут прощать клиентам задолженности

Указ о реструктуризации задолженности и прекращении обязательств подписан президентом 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ №200 вводит на финансовый рынок Беларуси новые инструменты реструктуризации долгов.

Согласно документу, банки всех форм собственности смогут участвовать в процессе управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). То есть банк вместо денег по кредиту на эту же сумму получает акции задолжавшей компании. Раньше это допускалось только для госбанков.

Банки смогут передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Один банк сможет аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Банки смогут освобождать клиентов от погашения проблемной задолженности и прощать им долги, если должники находятся в тяжелом экономическом положении.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», — сообщает пресс-служба.