УРОЖАЙ-2018: Заготовка кормов началась в ПКУП «Совхоз Сморгонский»

Заготовка кормов или, как ее еще называют, «зеленая жатва» - один из самых длительных и трудоёмких процессов на сельскохозяйственной ниве. Начинается он весной и длится всё лето. Кошение, ворошение, сгребание, измельчение и закладка на длительное хранение. За каждым из этих процессов стоят конкретные люди и конкретная техника.







Иван ВИШНЯК (слева) и Сергей ШМАН.

Механизатор Иван Вишняк – один из тех людей, про которых без всякой доли пафоса можно говорить, что на них держится всё. В хозяйстве, которое сейчас называется ПКУП «Совхоз Сморгонский», мужчина начинал работать более 40 лет назад. Было ему тогда всего 16. После окончания трехмесячных курсов механизаторов пришёл в родной колхоз, где ему выделили гусеничный трактор. За эти годы в совершенстве освоил не только все процессы, но и детально изучил каждый вид техники. Сеять – значит, сеять, косить – значит, косить. Для Ивана Вишняка нет нелюбимой работы. За всё берётся, и всё выполняет добросовестно и качественно.

Сейчас ему доверили кошение многолетних трав. Широкое поле с густым травостоем возле деревни Белевичи за считанное время было преодолено маневренным МТЗ. Клевер, фестулолиум и тимофеевка легли ровными покосами. Аккуратность работы механизатора буквально поражает, впрочем, как и его внешний вид. «Не место красит человека, а человек место», - вспомнилась известная поговорка, когда из кабины МТЗ вышел опрятный, в белоснежной рубашке мужчина.

«Побольше бы таких механизаторов, – заполнил паузу в разговоре главный агроном Сергей Шман. – Это люди старой закалки. Они всё делают как надо».

Заготовка кормов в хозяйстве только начинается. В этом году планируется заложить 10000 тонн сенажа, 14500 тонн силоса, а также заготовить 1500 тонн зерносенажа и 500 тонн сена. За первый укос нужно скосить 1250 га многолетних трав.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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