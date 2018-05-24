В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

В столице Польши открывается заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Для участия в этом событии съезжаются 260 парламентариев из 29 стран-членов НАТО, а также делегации из 16 государств-партнёров и восемь делегаций наблюдателей. Главными темами станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса. Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации.