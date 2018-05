Продюсер Харви Вайнштейн добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая – и сразу был арестован, сообщает CNN. Он обвиняется в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что сегодня суд в Манхэттене озвучит сумму залога.

