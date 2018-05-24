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Лавров и Макей 29 мая подпишут соглашение о признании виз на время ЧМ
25.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей 29 мая подпишут в Минске соглашение о признании виз на период крупных спортивных мероприятий - чемпионата мира по футболу и Европейских игр. Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
Как отмечается, программой визита Лаврова в Минск 28-29 мая предусмотрена «церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия».
По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексея Бегуна, несмотря на то, что
Кроме того, по его словам, параллельно ведется работа над большим соглашением о взаимном признании виз между Россией и Республикой Беларусь. Завершить переговорный процесс стороны должны к концу года, добавил Бегун.
Напомним, Москва и Минск работают над соглашением о взаимном признании виз. Беларусь ранее предложила два варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в Россию на чемпионат мира через территорию республики в то случае, если разрабатываемое соглашение о признании виз не успеет начать действовать. В белорусском МИДе сообщали, что один из этих вариантов планируется подписать в конце мая. Документ вступил в силу с начала июня.
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Документ будет подписан на период на период крупных спортивных мероприятий - чемпионата мира по футболу и Европейских игр.
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