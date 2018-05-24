Лавров и Макей 29 мая подпишут соглашение о признании виз на время ЧМ

Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей 29 мая подпишут в Минске соглашение о признании виз на период крупных спортивных мероприятий - чемпионата мира по футболу и Европейских игр. Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Как отмечается, программой визита Лаврова в Минск 28-29 мая предусмотрена «церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия».

По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексея Бегуна, несмотря на то, что документ уже готов к подписанию, у сторон остались «практические вопросы его реализации», над которыми работа еще ведется.

«Период действия соглашения, которое будет подписано 29 мая, – до окончания II Европейских игр, если до этого стороны не договорятся об ином», – подчеркнул Бегун.

Кроме того, по его словам, параллельно ведется работа над большим соглашением о взаимном признании виз между Россией и Республикой Беларусь. Завершить переговорный процесс стороны должны к концу года, добавил Бегун.

Напомним, Москва и Минск работают над соглашением о взаимном признании виз. Беларусь ранее предложила два варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в Россию на чемпионат мира через территорию республики в то случае, если разрабатываемое соглашение о признании виз не успеет начать действовать. В белорусском МИДе сообщали, что один из этих вариантов планируется подписать в конце мая. Документ вступил в силу с начала июня.