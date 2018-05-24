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На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

25.05.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 400 гектаров рапса и 100 гектаров льна уничтожил выпавший накануне град в Верхнедвинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

И это еще не окончательные подсчёты убытков. За 15 минут ледяным покрывалом покрылись поля и дороги, местами даже образовались настоящие сугробы. Природное явление синоптики называют аномалией.

Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

В то время, когда грозовой фронт испытывал север Беларуси, по юго-востоку прошёлся торнадо. Такой метеорологический феномен для наших широт редкость. Но в последнее время все чаще пугает жителей. Климатологи связывают этот факт с глобальным потеплением.

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

 
 
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Новости Беларуси. 400 гектаров рапса и 100 гектаров льна уничтожил выпавший накануне град в Верхнедвинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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