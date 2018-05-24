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«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

25.05.2018 14:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Специалистам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю двухсотметровый пролёт.

Корреспондент СТВ показал, что осталось от моста через Припять после взрыва

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Операцию называют уникальной не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас ещё никто не взрывал. Подготовка заняла 5 суток.

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Александр Худолеев, перый заместитель министра МЧС Беларуси:
Работа проведена уникальная. Наши взрывотехники достойно справились с поставленной задачей. Демонтаж был осуществлен путем подрыва аварийного участка с использованием взрывчатки более 1000 килограмм.

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

 
 
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Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалистам МЧС...
 
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