«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Специалистам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю двухсотметровый пролёт.









Операцию называют уникальной не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас ещё никто не взрывал. Подготовка заняла 5 суток.





Александр Худолеев, перый заместитель министра МЧС Беларуси:

Работа проведена уникальная. Наши взрывотехники достойно справились с поставленной задачей. Демонтаж был осуществлен путем подрыва аварийного участка с использованием взрывчатки более 1000 килограмм.







