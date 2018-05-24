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«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять
Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалистам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю двухсотметровый пролёт.
Операцию называют уникальной не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас ещё никто не взрывал. Подготовка заняла 5 суток.
Александр Худолеев, перый заместитель министра МЧС Беларуси:
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«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять
Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалистам МЧС...
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