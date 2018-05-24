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В Германии произошла авария с участием четырёх фур

25.05.2018 14:31 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Утром 24 мая неподалёку от Брауншвейга на трассе А2 произошло ДТП с участием четырёх грузовиков.  

По сведениям news38.de, польская фура двигалась в сторону Ганновера и врезалась в стоявший в пробке грузовик. Транспортное средство от удара проехало вперёд и повредило ещё две фуры. Разлетевшимися обломками зацепило легковой автомобиль.  

В Германии произошла авария с участием четырёх фур
Фото: Thomas Freiberg/dpa  

Водитель польского транспортного средства погиб. В аварии серьёзно пострадал один человек, ещё трое получили лёгкие ранения.  

После ДТП автомагистраль была перекрыта.  

Отмечается, что в 2017 году на участке Нижней Саксонии А2 было 3 538 аварий. Примерно в половине всех происшествий участвовали грузовики.  

Зимой 2018 года в Германии на автобане столкнулись 17 машин.  

В ДТП пострадали около 20 человек – подробности здесь.  

 
 
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Новости Германии. Утром 24 мая неподалёку от Брауншвейга на трассе А2 произошло ДТП с участием четырёх грузовиков.   По сведениям news38.de, польская фура двигалась в...
 
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