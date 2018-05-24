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В Германии произошла авария с участием четырёх фур
Новости Германии. Утром 24 мая неподалёку от Брауншвейга на трассе А2 произошло ДТП с участием четырёх грузовиков.
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Водитель польского транспортного средства погиб. В аварии серьёзно пострадал один человек, ещё трое получили лёгкие ранения.
После ДТП автомагистраль была перекрыта.
Отмечается, что в 2017 году на участке Нижней Саксонии А2 было 3 538 аварий. Примерно в половине всех происшествий участвовали грузовики.
Зимой 2018 года в Германии на автобане столкнулись 17 машин.
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Новости Германии. Утром 24 мая неподалёку от Брауншвейга на трассе А2 произошло ДТП с участием четырёх грузовиков. По сведениям news38.de, польская фура двигалась в...
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