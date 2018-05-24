|
Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери
Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок, который исполнительница разместила в Instagram, собрал за два часа более 300 тысяч лайков.
На нежном черно-белом фото мама держит малышку на руках.
Светлана Лобода:
Напомним, на днях певица во второй раз стала мамой. У старшей дочери Светланы Лободы – семилетней Евы – появилась сестра.
С пополнением в семье исполнительницу поздравили коллеги и друзья.
Поклонники пожелали здоровья и счастья, а также отметили, что это большая радость быть мамой двух дочек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью. Снимок, который исполнительница разместила в Instagram, собрал за два часа более 300...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)