Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.

Снимок, который исполнительница разместила в Instagram, собрал за два часа более 300 тысяч лайков.

На нежном черно-белом фото мама держит малышку на руках.

Светлана Лобода:

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным.



Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, на днях певица во второй раз стала мамой. У старшей дочери Светланы Лободы – семилетней Евы – появилась сестра.

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С пополнением в семье исполнительницу поздравили коллеги и друзья.

Поклонники пожелали здоровья и счастья, а также отметили, что это большая радость быть мамой двух дочек.