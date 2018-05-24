Стены, асфальт и лавочки впритык к машинам. В Гомеле хотят уплотнить Кирова, жильцы против

В Гомеле вновь возник спор вокруг уплотнения. На этот раз против застройки выступили жители квартала в центре города на пересечении улиц Рогачевская и Кирова. Здесь на месте сноса частного усадебного дома должна появиться девятиэтажка, которую заселят 36 семей.



Фото:Виолетта Дралюк

Жильцы микрорайона говорят, что о грядущей стройке узнали буквально в марте, когда на подъездах появились объявления о встрече с представителями городских служб.

— Наш дом построили в 1962 году, с тех пор здесь живу. В основном все друг друга знают. Когда на дверях появилось объявление о собрании, много людей пришло. То есть оно было вывешено, и жильцы его прочитали. Каково же было удивление, когда нам сообщили, что общественное обсуждение по строительству этого дома прошло еще в 2015 году. И тогда замечаний не поступило. Но никаких общественных обсуждений ни я, ни другие жильцы не помнят. Если оповещали на сайте администрации, так не заглядывать же туда каждый день. Интернет тоже есть не у всех, — возмущен один из местных старожилов пенсионер Илья Киселев.



Фото: Виолетта Дралюк, СБ

О том, что замечания имеют место быть, говорят наперебой. Выдержат ли коммуникации, местами прогнившие в домах? Как отреагируют стены, возведенные полвека назад? Например, в одном из домов есть квартира, где зафиксировано смещение стеновой панели. Другой старожил здешнего квартала Владимир Васильев искренне не понимает, почему выбран именно их перегруженный двор:

— Чем дышать? Где ходить? Куда деваться детям? У нас и без того все по минимуму: зеленая зона, двор, игровая площадка, лавочки впритык к автомобилям. А еще добавится 36 семей! Но должно же быть какое-то пространство для жизни. А у нас получается стены, асфальт да колеса.

В администрации Центрального района, на чьей территории разгорается спор, готовы к объяснениям.

— По генеральному плану эта площадка отведена под жилую застройку. Заказчиком выступает УКС Гомельского горисполкома. Согласно представленному протоколу, общественное обсуждение состоялось в 2015 году с соблюдением норм законодательства. А это означает, что объявления размещались на сайте администрации, в городской газете и на досках объявлений у подъездов. Письменных замечаний и предложений тогда не поступило. Поэтому были начаты необходимые подготовительные работы. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Предусмотрено благоустройство территории. Компенсационные посадки будут проведены в обязательном порядке. Вместо удаленных высадят 50 быстрорастущих деревьев, 5 кустарников и восстановят 352 квадратных метра газона, — перечисляет первый заместитель главы администрации Дмитрий Потапков.

Тем временем жильцы домов собрали более 150 подписей для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые для них остаются открытыми. Люди понимают, что для Гомеля актуальна проблема дефицита свободных площадок под строительство жилья. Однако каждая история, в которой идет речь об уплотнении застройки и вырубке деревьев, — это всегда особый случай, и подходить к подобным решениям нужно предельно взвешенно.