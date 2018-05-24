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Напоминает эпидемию. Макрон заразился той же болезнью, что и Путин

25.05.2018 15:08 — Разное | UDF  
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© forumspb.com
Свое признание французский лидер сделал в ходе панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин в ходе дискуссии заявил, что мировая экономика «беременна цифровизацией».
Путин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией

«Вот господин Шохин (глава РСПП. — RT) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь — это нормальное состояние», — сказал Путин в ходе дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».

В мероприятии также принимает участие французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я даже не знал о прошлогодней болезни Владимира Путина, но могу сказать, что несколько лет назад заразился тоже. Поэтому я убеждён, что цифровые технологии являются революцией для наших систем», — отметил президент Франции, передает russian.rt.com.

Как известно, год назад «заболел» цифровой экономикой и президент Беларуси Александр Лукашенко. По мимо Парка высоких технологий в республике создана прогрессивная законодательная база для развития IT-сферы.

Белорусски власти очень надеются, что внедрение цифровых технологий удаться вытащить страну их экономической ямы, в которой она оказалась из-за отсутствия структурных реформ.

 
 
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Свое признание французский лидер сделал в ходе панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.
 
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