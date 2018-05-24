Напоминает эпидемию. Макрон заразился той же болезнью, что и Путин

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Владимир Путин в ходе дискуссии заявил, что мировая экономикаПутин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией«Вот господин Шохин (глава РСПП. — RT) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь — это нормальное состояние», — сказал Путин в ходе дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».В мероприятии также принимает участие французский лидер Эммануэль Макрон.«Я даже не знал о прошлогодней болезни Владимира Путина, но могу сказать, что несколько лет назад заразился тоже. Поэтому я убеждён, что цифровые технологии являются революцией для наших систем», — отметил президент Франции, передаетКак известно, год назад «заболел» цифровой экономикой и президент Беларуси. По мимо Парка высоких технологий в республике создана прогрессивная законодательная база для развития IT-сферы.Белорусски власти очень надеются, что внедрение цифровых технологий удаться вытащить страну их экономической ямы, в которой она оказалась из-за отсутствия структурных реформ.