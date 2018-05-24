

Гела Кардава

Гражданин Грузиибыл задержан в аэропорту в январе. Сообщалось, что он намеревался вылететь в Турцию с российским паспортом на имядля участия в сходке воров.Вместе с ним был еще один «коронованный вор» из Грузии —(Сулико Сухумский). Шарикадзе депортировали из Беларуси, а Кардаву поместили в СИЗО. По решению суда ближайшие три года Гела проведет в белорусской колонии.Интересно, что для 44-летнего Кардавы это первая судимость.Ранее он входил в группировку «Деда Хасана» (, известный криминальный авторитет, был убит в 2013 году). После смерти Усояна Кардава начал терять авторитет.В 2013 году Кардаве предъявляли претензии, что он участвует в так называемых «коммерческих коронациях» — то есть за деньги раздает звание «вора в законе». Подобные «сходки» проводились, как правило, за рубежом. На одной из них, в Дубае, короновали сразу 16 человек. Впоследствии молодые «воры в законе» стали получать угрозы от более авторитетных «коллег», в результате двое молодых «воров» даже отказались от званий.Наконец, «старики» приостановили полномочия самого Гелы, и ему не удавалось их восстановить.После того как Кардава был задержан силовиками и выслан из России, ему запретили въезд в страну на 5 лет. А в 2017 году Кардаву задержали киевские силовики. Выяснилось, что он имел фальшивый паспорт на имя уроженца Симферополяи по нему приезжал в Россию.После задержания Гелы министр внутренних дел Украинызаявил, что Кардава — агентурный сотрудник МВД России и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Также сообщалось, что Кардава причастен к ряду преступлений на территории Украины. Правда, тогда все закончилось депортацией, пишет