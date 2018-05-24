



Как выяснили в Bellingcat,с 2006 по 2008 год был министром обороны Южной Осетии. В 2014 году он уехал в зону украинского конфликта: там он координировал действия ЧВК Вагнера и отвечал за взаимодействие с администрацией ЛНР.В Bellingcat рассказали, что после того как им удалось установить личность Иванникова, участники расследования несколько раз звонили ему по телефону, чтобы убедиться, что его голос совпадает с голосом «Ориона», передаетПредставитель Bellingcat на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не представляет такой ситуации, при которой президент России Владимир Путин не знал бы о переброске военной техники через границу, и что это, на его взгляд, подпадает под статью УК РФ о развязывании агрессивной войны.«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли все 298 человек на борту.Международная следственная группа 24 мая обнародовала новый отчет о крушении MH17, в котором утверждается, что лайнер был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении Boeing в УкраинеНидерланды и Австралия выступили с официальным заявлением, в котором обвинили России в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте голландского правительства.Правительство приняло подобное решение по предложению главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Обе страны проинформировали Россию о своей позиции.Страны призвали Москву к переговорам и предупредили о возможности обращения в международный суд.Россия отрицает причастность к крушению MH17. Минобороны заявило, что ракета, представленная международной комиссией, не состоит на вооружении российской армии.