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Белорусский авиаремзавод хочет со временем внедрить свои разработки в Казахстане
Белорусское ОАО "558 авиационный ремонтный завод" в перспективе планирует развивать собственные технологии и разработки на базе ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия", сообщил замдиректора белорусского предприятия Александр Воробей.
"На нашем предприятии мы полностью выполняем ремонт и модернизацию самолетов. Все делается нашими специалистами. Сейчас есть договоренность, чтобы со временем те технологии, которые у нас разрабатываются, перенести на казахстанскую землю", - сказал А.Воробей агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу на "полях" международной выставки KADEX-2018, которая проходит в Астане.
По его словам, внедрение технологий "558 АРЗ" будет проходить поэтапно на базе ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия".
"Компания готова сотрудничать в данном направлении. Сначала это будут какие-то легкие проекты, потом сложнее и сложнее. И в итоге, все будет самостоятельно выполняться в Казахстане", - подчеркнул он.
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Белорусское ОАО "558 авиационный ремонтный завод" в перспективе планирует развивать собственные технологии и разработки на базе ТОО "Казахстанская Авиационная...
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