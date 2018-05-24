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Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

25.05.2018 14:45 — Разное | Интерфакс  
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Вечером 25 мая на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси покажут оперу "Кармен". Именно "Кармен" ровно 85 лет назад стала первой постановкой, появившейся на сцене театра.

Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

Вечером 24 мая в Большом уже состоялся юбилейный концерт. На главной академической сцене страны выступали народные артисты Беларуси, лауреаты международных конкурсов и зарубежные звезды.

"Мы пришли к 85-летию театра в роскошной форме творческой и возрастной, потому что 85 лет театру, а труппа – общая труппа – оркестр, хор, солисты, труппа балета – очень молоды", - отметила главный хормейстер Большого театра оперы и балета Беларуси Нина Ломанович в эфире телеканала СТВ.

В честь юбилея, 25 мая, в театре проходит "День открытых дверей". Все желающие заглянуть за кулисы могут примерить костюмы из спектаклей, прикоснуться к элементам декораций, а также сделать яркие фото с театральным реквизитом. Маленьких гостей театр пригласил в гости к Алисе из "Страны чудес", создав еще одну театральную зону, где магию театра можно буквально потрогать. Кроме того, для юных зрителей организована выставка "Большой театр – детям", где представлены архивные афиши детских спектаклей и игрушки-победители ежегодного конкурса "Театральная игрушка".

Поздравление с юбилеем направил театру и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Историю театра писали выдающиеся мастера, преданные своему делу. Славу ему снискали замечательные солисты, артисты, дирижеры, режиссеры и художники. Сегодня учреждение является гордостью и достоянием национальной театральной культуры, сохраняя и развивая лучшие традиции академического искусства, открывая зрителю новые имена", - говорится в поздравлении.

Глава государства также направил слова благодарности за преданное служение сцене, постоянный творческий поиск, оригинальность и яркие эмоции, которыми вы делитесь со своими поклонниками.

"Пусть славная история театра продолжится громкими премьерами и интересными спектаклями", - пожелал он Большому театру в день юбилея.

Поздравления в театр направили также специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, народный артист России Андрис Лиепа и много других известных лиц, поздравления которых размещены на официальном сайте Большого театра.

 
 
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Вечером 25 мая на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси покажут оперу "Кармен". Именно "Кармен" ровно 85 лет назад стала первой постановкой, появившейся на...
 
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