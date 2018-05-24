Антидопинговый указ расширяет возможности по борьбе с допингом и клеветой – директор НАДА

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" облегчит борьбу с допингом в стране, считает директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин.

"Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету", - сказал агентству Д.Мужжухин агентству "Интерфакс-Запад" в пятницу.

По его мнению, при применении допинга спортсмены должны нести только персональную ответственность за содеянное, а не коллективную и персональную, как это происходит сейчас.

"Двоих поймали, а десяток наказали – это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд", - продолжил собеседник.

Также глава НАДА отметил важность противодействия допинговым нарушениям по отношению к тем, кто работает с несовершеннолетними спортсменами.

"Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например", - сказал Д.Мужжухин.

По состоянию на 25 мая 2018 года в списке дисквалифицированных за допинг белорусских спортсменов Национального антидопингового агентства (НАДА) значатся 25 фамилий. Среди них трое – Андрей Михневич (легкая атлетика, ядро), Андрей Воронцов (легкая атлетика, молот) и Екатерина Шкуратова (тяжелая атлетика) – дисквалифицированы пожизненно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая 2018 года подписал указ № 201 "О противодействии допингу в спорте", ужесточающий наказание за применение допинга. Нарушителям будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, их обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

Правительству Беларуси поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.