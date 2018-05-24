﻿ Антидопинговый указ расширяет возможности по борьбе с допингом и клеветой – директор НАДА. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антидопинговый указ расширяет возможности по борьбе с допингом и клеветой – директор НАДА

25.05.2018 14:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" облегчит борьбу с допингом в стране, считает директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин.

"Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету", - сказал агентству Д.Мужжухин агентству "Интерфакс-Запад" в пятницу.

По его мнению, при применении допинга спортсмены должны нести только  персональную ответственность за содеянное, а не коллективную и персональную, как это происходит сейчас.

"Двоих поймали, а десяток наказали – это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд", - продолжил собеседник.

Также глава НАДА отметил важность противодействия допинговым нарушениям по отношению к тем, кто работает с несовершеннолетними спортсменами.

"Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например", - сказал Д.Мужжухин.

По состоянию на 25 мая 2018 года в списке дисквалифицированных за допинг белорусских спортсменов Национального антидопингового агентства (НАДА) значатся 25 фамилий. Среди них трое – Андрей Михневич (легкая атлетика, ядро), Андрей Воронцов (легкая атлетика, молот) и Екатерина Шкуратова (тяжелая атлетика) –  дисквалифицированы пожизненно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая 2018 года подписал указ № 201 "О противодействии допингу в спорте", ужесточающий наказание за применение допинга. Нарушителям будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, их обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

Правительству Беларуси поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" облегчит борьбу с допингом в стране, считает директор Национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко обещает в ближайшие пять лет "освободить Украину от агрессора"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика