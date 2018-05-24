Президент Украины Петр Порошенко обещал обеспечить мир и развитие в стране, а также решение проблемы Донбасса в ближайшие пять лет.

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет: каким образом стимулировать экономический рост, обеспечивать повышение стандартов жизни, строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент в пятницу на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

Выборы президента Украины состоятся в 2019 году.