|
Порошенко обещает в ближайшие пять лет "освободить Украину от агрессора"
Президент Украины Петр Порошенко обещал обеспечить мир и развитие в стране, а также решение проблемы Донбасса в ближайшие пять лет.
"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет: каким образом стимулировать экономический рост, обеспечивать повышение стандартов жизни, строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент в пятницу на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.
Выборы президента Украины состоятся в 2019 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко обещал обеспечить мир и развитие в стране, а также решение проблемы Донбасса в ближайшие пять лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)