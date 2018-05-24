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В апреле зарплаты айтишников сдулись

25.05.2018 14:45 — Разное | dev.by  
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После аномального мартовского взлёта зарплат в ИТ-сфере почти на 1,5 тыс. рублей выплаты вернулись к прежним размерам.  

В апреле зарплаты айтишников сдулись

По данным Белстата, средняя начисленная зарплата в ИТ-индустрии за апрель составила 3,7 тыс. рублей. Напомним, в марте статистики зафиксировали средние выплаты айтишникам в размере 5,1 тыс. рублей (+40% к февралю).

Опрошенные тогда сотрудники ИТ-компаний предположили, что рост был вызван не пересмотром контрактных условий, а выплатой годовых и квартальных премий. И они, по-видимому, оказались правы.

Справедливости ради отметим, что по сравнению с февралем зарплаты в апреле всё-таки увеличились. На $20.

Читайте также: «Может, это премии к 8 Марта?» Почему зарплаты айтишников в марте выросли на 750 долларов

 
 
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После аномального мартовского взлёта зарплат в ИТ-сфере почти на 1,5 тыс. рублей выплаты вернулись к прежним размерам.   Читать далее
 
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