В апреле зарплаты айтишников сдулись

После аномального мартовского взлёта зарплат в ИТ-сфере почти на 1,5 тыс. рублей выплаты вернулись к прежним размерам.





По данным Белстата, средняя начисленная зарплата в ИТ-индустрии за апрель составила 3,7 тыс. рублей. Напомним, в марте статистики зафиксировали средние выплаты айтишникам в размере 5,1 тыс. рублей (+40% к февралю).

Опрошенные тогда сотрудники ИТ-компаний предположили, что рост был вызван не пересмотром контрактных условий, а выплатой годовых и квартальных премий. И они, по-видимому, оказались правы.

Справедливости ради отметим, что по сравнению с февралем зарплаты в апреле всё-таки увеличились. На $20.