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В апреле зарплаты айтишников сдулись
После аномального
По данным Белстата, средняя начисленная зарплата в ИТ-индустрии за апрель составила 3,7 тыс. рублей. Напомним, в марте статистики зафиксировали средние выплаты айтишникам в размере 5,1 тыс. рублей (+40% к февралю).
Опрошенные тогда сотрудники ИТ-компаний предположили, что рост был вызван не пересмотром контрактных условий, а выплатой годовых и квартальных премий. И они, по-видимому, оказались правы.
Справедливости ради отметим, что по сравнению с февралем зарплаты в апреле всё-таки увеличились. На $20.
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