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В Минске 12-летний мальчик не вернулся после занятий в школе домой

25.05.2018 15:35 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 12-летний мальчик не вернулся после занятий в школе домой
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 24 мая подросток около 15.00 после занятий покинул 76-ю столичную школу, расположенную по адресу ул. Беломорская, 15, и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

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Как пояснила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, мальчик учится в шестом классе. Ранее он уже уходил на время из дома.

Школьнику на вид около 12-13 лет, рост – примерно 160-165 см, худощавого телосложения, волос светло-русый. В момент исчезновения мальчик был одет в черную майку, черную байку с рисунком флага и надписьюжелтыми буквами «Barselona», серые кроссовки с белой подошвой. На указательном пальце правой руки у него нет первой фаланги, на указательном пальце левой руки – шрам от пересадки кожи.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, сообщить в милицию или по телефону «102».

 
Теги: Минск
 
 
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