ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле

25.05.2018 14:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США хотят "уничтожить Боливарианскую революцию" и запланировали устроить военный переворот, сообщил телеканал Globovision.

Ранее Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ на действия Каракаса в Вашингтоне заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы, передает ria.ru

Ситуация в Венесуэле

В июле прошлого года по инициативе Мадуро состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Оппозиция их не признала, указав, что созыв должен осуществляться через референдум. Последовали массовые протесты, которые унесли жизни более 120 человек.

20 мая 2018-го в стране прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета, Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он будет возглавлять страну в 2019–2025 годах.

Однако ряд стран и международные организации назвали выборы не соответствующими демократическим стандартам и отказались признать их итоги. 

В частности, Вашингтон объявил избрание Мадуро фиктивным, а главы МИД стран ЕС на переговорах в понедельник рассмотрят санкции в отношении лиц, связанных с проведением выборов.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США хотят "уничтожить Боливарианскую революцию" и запланировали устроить военный переворот, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский авиаремзавод хочет со временем внедрить свои разработки в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика