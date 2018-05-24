Мадуро обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле

ria.ru Ранее Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ на действия Каракаса в Вашингтоне заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы, передает





Ситуация в Венесуэле





В июле прошлого года по инициативе Мадуро состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Оппозиция их не признала, указав, что созыв должен осуществляться через референдум. Последовали массовые протесты, которые унесли жизни более 120 человек.





20 мая 2018-го в стране прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета, Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он будет возглавлять страну в 2019–2025 годах.





Однако ряд стран и международные организации назвали выборы не соответствующими демократическим стандартам и отказались признать их итоги.





В частности, Вашингтон объявил избрание Мадуро фиктивным, а главы МИД стран ЕС на переговорах в понедельник рассмотрят санкции в отношении лиц, связанных с проведением выборов.



