До календарного лета остались считанные дни. Время отпусков, моря, коктейлей на пляже и отдыха ол-инклюзив. Для многих — но не для фермеров из Дворца и деревень, входящих в «клубничную агломерацию». Пока одни собирают чемоданы, они точат тяпки, спешно пропалывают грядки и закупаются мазями от болей в спине. Скоро июнь. Со дня на день зеленая ягода нальется алым цветом, а клаксоны грузовиков перекупщиков объявят в белорусской клубничной столице «ягодную мобилизацию». Настанет время клубники, торгов, подъемов с первыми петухами и работы в режиме нон-стоп: нагнулся, прошел по рядам, собрал, отвез, продал, повторил.





…Утром буднего дня фермер Михаил Хлуд сидит на стульчике у трассы М10. За спиной — красная иномарка и стела сельхозкооператива «Лунiнскi». Перед ним — красное двухлитровое ведерко и проносящиеся мимо фуры. Большегрузы Михаил провожает с тоской — 15 лет за баранкой, как-никак. Объездил всю Европу, только в Норвегии не был. Но бросил год назад и перешел на клубнику.

— Скучаю по рейсам. Аж плакал, бывало, — разоткровенничался фермер.

— А зачем тогда бросил?

— Ты пойми, бывало так, что за год только четыре раза дома был. А некоторые, кто со мной работал, только приезжали, деньги жене отдавали и уезжали опять.

В сезон у стелы на въезде в деревню Лунин собираются десятки ягодников. В основном, пенсионного возраста, которым тяжело везти ягоду на рынок во Дворце. Там перекупщиков больше и цены выше. В среду Михаил на обочине был клубничным монополистом — торговал один. Отсюда и неразбериха в ценообразовании.

— Кто пятнадцать рублей (за двухлитровое ведерко — TUT.BY) дает, кто — тринадцать, — делится фермер расценками. — Это первая ягода. Через неделю тут будет сотни людей.

Отсутствие конкурентов Михаила не особо радует: одинокого фермера проезжающие мимо Лунина водители просто не замечают.

— Первую клубнику тяжело продать. Никто не останавливается: еще не знают люди, что уже ягода началась. Это когда здесь много людей, то торговля идет. (…) Вырастить клубнику — ерунда. Она сама растет, ее только полоть нужно все время. А вот продать…

На то, чтобы продать двухлитровое ведро ранней ягоды, у Михаила ушел примерно час. Отдал за 15 рублей. Цена высокая. Во Дворце в тот день можно было купить минимум на пять рублей дешевле.

«Были разные времена — и под забор высыпали эту клубнику»

В белорусской «клубничной столице», деревне Дворец, с ягодой тоже пока не густо. Около десятка женщин с ведрами, стеклянными литровыми банками и пластиковыми контейнерами, заполненными, как шутят местные, «красным золотом», стоят на обочине трассы М10 возле придорожного кафе. Пятачок для клубничных фермеров — место намоленное: здесь торговали ягодой задолго до открытия рынка. Днем в среду за литровую банку клубники просили 5 рублей. Чуть позже цена опустилась до четырех.



Придорожная торговля у трассы М10 во Дворце

Тамара — жительница Кобрина. Во Дворце у нее родня и «клубничный хуторок». Каждый год во время отпуска женщина приезжает во Дворец «на сезон». Клубнику выращивает в теплицах.

— Сейчас ценник для клубники очень низкий. Мы в прошлом году по десятке (рублей — TUT.BY) за литровую банку с неделю где-то торговали. Теперь буквально несколько дней и все, цена пошла вниз, — рассказала женщина.

Прогнозы на свои клубничные заработки на грядущий сезон Тамара делать не спешит:

— Год на год не приходится. Некоторые годы хорошо, некоторые не очень. Этот — пока не очень. Может, ее вообще к чертовой матери перепахать придется. (…) У нас были разные времена — и под забор высыпали эту клубнику. А что здесь еще делать? Ни завода нет, ничего. Все работают сами на себя.





В преддверии сезона главная тема разговоров у местных фермеров — это слух, что ягоду запретят вывозить в Россию А ведь туда уходит большая часть клубники.

— Если в Россию покупать не будут, то будет полнейший завал. Белорусские заготовители за копейки покупают, — жалуется Тамара.

По информации регионального портала «Медиа-Полесье», в Лунинецкую районную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений по этому поводу уже обратились несколько десятков человек.

«Клубнику ввозить в России никто не запрещал. Всего-то изменилось количество пунктов пропуска. Если раньше физлица и индивидуальные предприниматели могли ввезти клубнику на территорию России через четыре таких пункта, то теперь — только через два. Почему так вышло? Из-за того, что, оформив соответствующие документы здесь, в инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, наши люди, физлица и ИП, приехав в Россию, должны передать их в соответствующее ведомство. А они, не делая этого, ягоду просто сразу везут на реализацию. Потом появляются вопросы у Россельхознадзора. Чтобы такое не повторялось, будет производиться досмотр прямо на границе. Так, ввозить клубнику можно будет через пункт пропуска Красная горка и Долосцы», — сообщало издание.

«Лето сиди на клубнике — может что-то и заработаешь»

В пяти минутах ходьбы от трассы М10 свои грядки пропалывает жительница Дворца Ольга. У нее спелая ягода уже есть, но мало. С двух соток набралось одна тарелка.





— Тут работы — непочатый край, — делится женщина, — Вот эту грядку в прошлом году посадили — уже 13 раз прополола. Зарастает быстро. (…) Как только снег сходит, мы на грядках. Все лето на них: долбись и долбись. Закончится сезон — готовимся к следующему.

Земли у Ольги — около пяти соток. По ее прогнозам, клубника «попрет» в последних числах мая — начале июня. Собирать будет около месяца. В прошлом году на ягоде Ольга заработала около 1300 рублей, в этом рассчитывает на меньшие деньги.

— Лето сидишь на клубнике — может что-то и заработаешь. В этом году погода хорошая, ягоды будет много у всех, значит, цена будет низкая. (…) Молодежь у нас отпуска берет, чтобы клубникой заниматься. От ягоды у нас вся выручка. На чем еще тут заработаем?





«Надеются, что за сезон на клубнике заработают больше»

Дворецкий рынок, на котором в клубничный сезон не протолкнуться, сейчас пустует. На огражденной территории стоят лишь несколько фур и грузовик, который принимает у населения картошку. Цена низкая — 10 копеек за килограмм. Говорят, зимой брали по сорок.

В этом году рынок увеличил свою площадь. Сейчас он занимает без малого гектар, рассказал TUT.BY директор ЧТУП «ПрокТорг» Игорь Прокопович, который владеет рынком. Вскоре здесь появится новая разметка, которая позволит разгрузить въезд и выезд на рынок, чтобы не скапливались пробки. Ожидается, что первые перекупы сюда приедут 28 мая.





— Сейчас если перекупщики и появятся, не будет столько ягоды, чтобы удовлетворить их спрос. Массово ее еще нет, не созрела, — говорит Игорь Иванович.

По словам предпринимателя, в среднем цена ягоды от сезона к сезону колеблется в районе доллара.

— Все производители считают, что хорошая и справедливая цена клубники — это один доллар за килограмм. В прошлом году так и было. Она могла быть 2 рубля, упасть до 1,5, затем взлететь до 2,5, но все «качалось» вокруг двух рублей. Мое предположение, что в этом году тенденция сохранится, но тренд пойдет на понижение. Потому что в этом году ягоды ожидают много.

По приблизительным оценкам Игоря Прокоповича, в прошлом году на дворецком рынке загрузили около 4 тысяч тонн ягоды. В этом сезоне прогнозируют рост объемов.

Въезд на рынок будет бесплатным для сдатчиков ягоды и платным — для скупщиков. В прошлом году только на парковке предприятие заработало около 30 тысяч рублей.

— Ну, а потом 70 тысяч «положили» в асфальт (на увеличение территории рынка — TUT.BY), — смеется предприниматель.

По словам собеседника, сейчас местные фермеры расширяют ассортимент своей продукции:

— Очень много засеяли огороды голубикой в этом году. Стала модной малина. Ее много в Дрогичинском районе, наши посмотрели — и тоже начали.

Пока рабочие на дворецком рынке заканчивают подготовку к новому клубничному сезону, Игорь Прокопович разыскивает на рынок контролера. Зарплата — 1200 рублей за месяц, но никто не откликается — у всех на июнь другие планы: на клубнике заработают больше.