Прокуратура выявила нарушения в деятельности Красного Креста

Прокуратура проверила соблюдение законодательства Минской областной организацией Белорусского Общества Красного Креста и её территориальными подразделениями, сообщается на официальном сайте ведомства.

Установлено, что в районных организациях Красного Креста делопроизводство по работе с обращениями граждан и юридических лиц велось ненадлежащим образом. В частности, журналы регистрации обращений граждан и юридических лиц отсутствовали в Дзержинской и Минской организациях. Кроме того, ответы давались не на все обращения. Выявлены факты отсутствия книги замечаний и предложений, нарушения порядка её ведения (Дзержинский и Столбцовский районы).

Также выявлены недостатки при заключении договоров о спонсорской помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности цели предоставления такой помощи. По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации Красного Креста лекарства, которые не могли выдаваться без рецепта врача.

Вскрыты нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи. Например, в Молодечно в отношении неполной семьи, инвалида 2-й группы, малообеспеченных граждан, которые получили гуманитарную помощь, отсутствовали подтверждавшие нуждаемость в ней документы.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.