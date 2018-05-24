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Генпрокуратура занялась проверкой деятельности Белорусского общества Красного Креста
Нарушения в распределении средств иностранной безвозмездной помощи нашла прокуратура в Белорусском Обществе Красного Креста (БОКК).
Об этом сообщает агентство
«В договорах иногда указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции», - сообщили в Генпрокуратуре.
По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача.
В организации направлялись лекарства с практически истекшим сроком годности, установлены нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи.
По результатам проверки вынесено представление председателю Минской областной организации БОКК, общество обязано устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
К дисциплинарной ответственности были привлечены три должностных лица.
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Нарушения в распределении средств иностранной безвозмездной помощи нашла прокуратура в Белорусском Обществе Красного Креста (БОКК).
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