Генпрокуратура занялась проверкой деятельности Белорусского общества Красного Креста

Нарушения в распределении средств иностранной безвозмездной помощи нашла прокуратура в Белорусском Обществе Красного Креста (БОКК).

Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру.

«В договорах иногда указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции», - сообщили в Генпрокуратуре.

По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача.

В организации направлялись лекарства с практически истекшим сроком годности, установлены нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи.

По результатам проверки вынесено представление председателю Минской областной организации БОКК, общество обязано устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

К дисциплинарной ответственности были привлечены три должностных лица.