|
В Малоритском районе вблизи пастбища обнаружили труп мужчины
25.05.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
- На 20 километре автодороги Р17 вблизи пастбища был обнаружен труп мужчины. Уже установлено, что это брестчанин 1987 года рождения. Мужчина был холост и проживал в областном центре вместе с братом. Он нигде не работал. Около трупа обнаружены использованные шприцы. По факту ведется проверка Малоритским РОСК. Назначена судебно- медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал: - На 20 километре автодороги Р17 вблизи пастбища был обнаружен труп мужчины....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)