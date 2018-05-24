



"Стратегия остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти. Сейчас баррель нефти подорожал до 80 долларов. Нынешние цены на нефтепродукты в Беларуси значительно отстают от новой стоимости барреля", — считает Игорь Ляшенко.

"При нынешней стоимости барреля в 80 долларов стоимость бензина в нашей стране должна укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за литр. Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации", — уточнил глава "Белнефтехима". Стоимость топлива будет пропорционально изменяться при колебаниях стоимости барреля в большую или меньшую сторону.

Если же мировые цены на нефть останутся на нынешнем уровне, то стоимость автомобильного топлива в Беларуси неизбежно вырастет до указанного значения. "При нынешней стоимости барреля нас ожидает повышение цен на автомобильное топливо, но, повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%", — сказал Игорь Ляшенко.

При этом цены, скорее всего, будут расти, как и прежде, с минимальным шагом — на 1—2 копейки.