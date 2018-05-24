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На Гомельском экономическом форуме подписаны инвестдокументы на сумму свыше 480 миллионов долларов
25.05.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Во время пленарного заседания на форуме подписано девять документов: один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях, общая сумма которых превышает 480 миллионов долларов. Реализация этих проектов позволит создать дополнительно 720 рабочих мест.
Согласно договоренностям, достигнутым в процессе переговоров, в Гомеле планируется строительство торгово-сервисного центра с участием белорусского инвестора. Немецкая компания заинтересована в строительстве мусороперерабатывающих заводов в Гомельском, Жлобинском и Мозырском районах. Бизнесмены из Чехии планируют организовать производство ортопедических и травматологических имплантов. С потенциальными инвесторами — участниками форума обсуждены проекты по открытию торгового центра в Петрикове, модернизации конфетно-шоколадного цеха фабрики «Спартак», строительству торгово-логистического центра ООО «Бел Фуд Сервис».
На форуме также представлен ряд других проектов. В их числе производство элитных мягких сыров камамбер и бри в Петриковском филиале Калинковичского молочного комбината, выпуск гипсовой продукции на Бриневском месторождении (Петриковский район), строительство транзитной гостиницы под Гомелем.
За время проведения форума, а первый состоялся в 2004 году, здесь подписано 88 документов на 2 миллиарда долларов. Воплощены в реальность или находятся в процессе реализации около полусотни проектов.
Фото газеты «Гомельская правда»
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Во время пленарного заседания на форуме подписано девять документов: один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях, общая сумма которых...
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