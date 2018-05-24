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Рухнула очередная автопирамида. Прошли судебные прения по делу минской фирмы «Супрэмаси»

25.05.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Ранее в минской милиции нам сообщали, что «Супрэмаси» обосновалась в одной из гостиниц в центре города. Объявления о поставке автомобилей из России компания размещала на интернет-порталах. В договорах, которые фирма заключала с клиентами, она обещала поставку машин в течение 15—30 рабочих дней. Оплата за товар передавалась директору компании наличными либо зачислялась на счет. Однако транспорт в назначенное время не приходил, деньги возвращались клиентам частично либо вообще не выплачивались. Всему виной кризис в соседней стране, до последнего уверяла Малашенко.

С 2015 года фирма, дабы поправить свое положение, начала сотрудничать с российским ООО «Солидэ», которое учредил знакомый с Ольгой минчанин. Однако тем самым бизнесмен еще больше загнала себя в долги… Клиенты, заключая договор с «Супрэмаси», перечисляли деньги на счет «Солидэ». Поначалу дела шли неплохо, и некоторые машины все же приходили клиентам. Но потом поставки приостановились, а директор продолжала кормить людей «завтраками».

История эта закончилась для учредительницы «Супрэмаси» уголовным делом. Кстати, до недавнего времени за решеткой, на одной и той же скамье, подсудимых было двое: участь Ольги разделил и ее партнер, директор «Солидэ» Владимир Лапотентов. Однако в связи с состоянием его здоровья и невозможностью, как говорят, участвовать в судебном процессе дело Лапотентова выделили в отдельное производство и приостановили.

Теперь в судебных прениях гособвинитель приводила доказательства вины Малашенко в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Напомнив присутствующим, что действия, которые вменяются женщине в вину, касаются периода с 2012 года по 2016-й: «Путем обмана граждан, действуя в том числе группой лиц, по предварительному сговору с гендиректором ООО «Солидэ» Лапотентовым, под видом оказания услуг по подбору, поставке и продаже автомобилей из-за пределов Беларуси, на различных условиях оплаты завладела (в том числе повторно) деньгами потерпевших и двух субъектов хозяйствования...» Вина обвиняемой, считает прокурор, доказана собранными по делу материалами, и попросила суд назначить Малашенко наказание — 7 лет колонии общего режима.

Адвокаты подсудимой, а их двое, уверяют, что уголовно наказуемого деяния их клиентка не совершала, умысла на совершение преступления не имела. И что дело следует рассматривать исключительно в рамках гражданско-правового поля. Потерпевшие, разумеется, высказываниями защиты возмущены. Единственное, что их сейчас волнует — кто и когда вернет им потерянные деньги и понесет ли виновный человек ответственность.

Суд удалился в совещательную комнату. Ожидается, что приговор огласят 31 мая в 15.30.

 
 
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Ранее в минской милиции нам сообщали, что «Супрэмаси» обосновалась в одной из гостиниц в центре города. Объявления о поставке автомобилей из России...
 
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