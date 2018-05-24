«Як бабахнул!» Как в Житковичском районе взрывали аварийный мост





Вначале столбы черной пыли и гари в небе, а потом ударная волна. Она в прямом смысле качнула деревню Борки Житковичского района. Пенсионерка Анна Пешевич, несмотря на плохой слух, взрыв расслышала хорошо:

— Як бабахнул! И шибы затряслись. Качнуло трохи. Ну, теперь точно должны новый мост построить.





Ее пятилетняя соседка Влада Лицкевич, игравшая во дворе, от неожиданного взрыва даже спряталась:

— Я каталась на велосипеде. Вдруг сверху бубух, и по небу черный дым. Я к маме побежала и спряталась под одеяло. Она мне сказала не бояться, это саперы нам помогают.









Деревня Борки оказалась ближайшим к взрывной операции населенным пунктом. Но ее спасатели не отселяли, не понадобилось. Только оцепили километровую зону. Все было рассчитано точно. В мост заложили более тонны взрывчатки, а железобетонные плиты после взрыва «сложились» на специально насыпанную площадку. О технологии рассказал начальник управления мостового проектирования предприятия «Белгипродор» Олег Вдовин:

— Почему остановились именно на взрыве? В Беларуси, да и у соседей, нет спецтехники для разрушения подобных сооружений. Заряды расположили сверху и снизу перекрытий. Сложность была в том, что это почти 200 метров железобетонной конструкции, внутри которой пучки стальных тросов. Общая масса — 4000 тонн. Поэтому необходима была синхронная точность, чтобы взрывы фактически разрезали пролетное полотно, а опоры уцелели. Для демонтажа понадобились не только взрывчатка и искусство саперов, но и подготовительные инженерные работы, которые велись несколько месяцев — сдвигали русло Припяти. Судоходный маршрут проложили по «старику», а под мостом усилиями людей возник полуостров для сбора строительного мусора и дальнейших монтажных работ.





Для выполнения операции по «взрывному» демонтажу аварийного участка моста были привлечены специалисты центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Все обломки легли в нужный квадрат, похвалил саперов первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев:

— Задача выполнена успешно, цели достигнуты. Работа проведена уникальная, соответственно, наши специалисты достойно справились с поставленной задачей.

Напомним, проблемы с мостом у полешуков начались в декабре прошлого года, когда конструкция 1985 года просела и треснула . Причина аварии крылась в особенностях экономной постройки советских времен. Вместо металлических несущих конструкций использовались на тот момент новые технологии. Армирующую функцию несли натягивающиеся стальные тросы внутри бетонного основания. Как выяснилось, полости, в которых находились тросы и натягивающие их элементы, не были заполнены бетоном, туда попадала влага, и металл подвергался коррозии. Такая конструкция без проблем простояла всего 32 года. Новая металлическая рассчитана на 100 лет, говорит о перспективах главный инженер проекта предприятия «Белгипродор» Людмила Соседкова:

— Аварийная часть разрушена, мусор вывезут, опоры будут обследованы на наличие повреждений, и уже через две недели прибудет первая часть металлоконструкций. Почему мы остановились именно на этом материале? Стальные пролеты в два раза легче бетонных. Это важно еще и потому, что опоры моста расположены на слабых грунтах.









Работа предстоит большая, только одних сварных швов в проекте — 2 километра. Уже сделано много, но основная работа еще впереди.

Дым над водой развеялся. Проблемный мост взорван. У строителей 5 месяцев, чтобы соединить берега Припяти. Президент поручил завершить строительство нового моста в Житковичском районе к 7 ноября.





Справка «СБ»

Вместо аварийного моста силами армии экстренно возвели понтонную переправу почти в 147 метров. Однако этот путь не решал проблем с движением многотонных фур. Тогда в Пинске начали строить паром. Переоборудовали рудовоз, стоявший на балансе здешнего речного порта. За один рейс такое 70-метровое судно способно принять на борт до 6 фур. Теперь легковушки едут по понтону, а грузовики отдельно, их на пароме тянет буксир. Ежедневная загруженность парома — от 70 до 150 фур. Работает по графику с 6.00 до 21.00 ежедневно. Каждый нечетный час паром отправляется со стороны Житковичей, со стороны Турова — каждый четный. Время в пути между городами увеличилось всего на 20 минут.

Фото: Станислав Галковский, БЕЛТА

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