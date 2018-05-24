Польша считает войска НАТО главным фактором своей безопасности





В данный момент на территории Польши расположены многонациональная батальонная боевая группа НАТО и бронетанковая бригада США. При этом поляки настаивают на увеличении численности войск альянса. "Наличие союзнических войск на восточном фланге является главным вопросом. Мы лишь хотим убедить своих партнеров в необходимости усиления армии, ведь недавно прошли учения "Запад-2018" с участием Беларуси и России", — сказал Марек Опиола.

Напомним, что в эти дни в Польше проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. В течение четырех дней в Варшаве с докладами выступят президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие высокие чиновники Европейского союза.